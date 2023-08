Niger, presidente Bazoum perseguito per 'alto tradimento'

I leader del colpo di Stato in Niger che hanno spodestato il presidente Mohamed Bazoum hanno detto che "perseguiranno" il presidente deposto per "alto tradimento" e che "minaccia la sicurezza" del Paese. Lo hanno detto in una dichiarazione letta alla televisione nazionale.

"Il governo del Niger ha finora raccolto... prove per perseguire il presidente deposto e i suoi complici locali e stranieri davanti agli organismi nazionali e internazionali competenti per alto tradimento e perchè mina la sicurezza interna ed esterna del Niger", ha dichiarato il colonnello-maggiore Amadou Abdramane.

Nella stessa dichiarazione il leader del regime ha definito "illegali, disumane e umilianti" le sanzioni imposte dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas).

Le popolazioni del Niger sono "severamente provate dalle sanzioni illegali, disumane e umilianti dell'Ecowas, che arrivano a privare il Paese di prodotti farmaceutici, generi alimentari" e "forniture di energia elettrica", ha affermato.





