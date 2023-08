Ecowas, 'perseguire presidente Bazoum è una provocazione'

Le minacce di procedimenti legali contro il presidente destituito Mohamed Bazoum per "alto tradimento" costituiscono una nuova "provocazione" da parte del regime militare che ha preso il potere in Niger. Lo ha denunciato la Comunità degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas) in un comunicato stampa.

Tali minacce sono "una nuova forma di provocazione e contraddice la volontà attribuita alle autorità militari della Repubblica del Niger di ripristinare l'ordine costituzionale con mezzi pacifici", si legge nel comunicato.



