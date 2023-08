Oltre 2.000 ospiti nell'hostpost di Lampedusa, iniziano i trasferimenti

Sono 277 i migranti sbarcati durante la notte scorsa a Lampedusa. Sei i barchini, con a bordo da 28 a 54 persone, soccorsi dalle motovedette della Guardia costiera; uno invece, con a bordo 17 tunisini, quello che è riuscito ad arrivare direttamente a molo Madonnina. I migranti, molti dei quali del Congo, Costa d'Avorio, Burkina Faso, Camerun, Guinea Conakry, Nigeria, Senegal e Mali, hanno riferito d'essere

salpati da Gabes, Sfax e Mahdia in Tunisia, pagando da 1.500 a 6.000 dinari tunisini. Ieri, in 24 ore, sull'isola, ci sono stati 27 sbarchi con

complessivi 718 migranti.

Sono diventati così 2.127 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa da dove, ieri, sono stati trasferiti, con i traghetti per Porto Empedocle e Augusta, complessivamente 1.050 persone.

La Prefettura di Agrigento è al lavoro, anche oggi, per pianificare i nuovi trasferimenti che dovranno essere effettuati nelle prossime ore. Saranno complessivamente 1.200 i migranti, sul totale di 2.127, gli ospiti dell'hotspot che oggi lasceranno l'isola. In mattinata,

la polizia scorterà da contrada Imbriacola fino al porto 550 persone che verranno imbarcate sul traghetto Galaxy, che ieri sera, durante le manovre d'attracco a Porto Empedocle, ha urtato la banchina e non è riuscito inizialmente ad aprire il portellone. La motonave non ha avuto bisogno d'andare in cantiere ed è, infatti, già pronta per un nuovo trasferimento di migranti.

In serata, 210 nordafricani verranno fatti salire sul secondo traghetto di linea che collega le isole Pelagie con Porto Empedocle e 440 verranno invece imbarcati sulla motonave "Lampedusa" che farà rotta verso Trapani.



