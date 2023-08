Miss Universo abbandona l'Indonesia dopo accuse di molestie

L'organizzazione di Miss Universo ha tagliato i legami con gli organizzatori del concorso in Indonesia: l'annuncio è dopo le accuse di molestie sessuali alle concorrenti; contemporaneamente annullerà un'imminente edizione in Malesia che dipendeva dalla stessa società indonesiana.

Nella denuncia, diverse donne hanno affermato che a tutte e 30 le finaliste di Miss Universo Indonesia è stato chiesto inaspettatamente di spogliarsi per un presunto controllo del corpo per cicatrici e cellulite due giorni prima della cerimonia di incoronazione a Jakarta. Cinque di loro sono state anche fotografate.

"Alla luce di ciò che abbiamo appreso su quanto avvenuto a Miss Universo Indonesia, è diventato chiaro che questa 'franchise' non è all'altezza degli standard, dell'etica o di quanto ci si aspetta dal nostro marchio", ha scritto sabato sera sui social media la Miss Universe Organization con sede negli Stati Uniti.



