Kiev, 'non useremo i missili Taurus per attacchi in Russia'

(V. 'Media, presto nuovi droni da ricognizione...' delle 8:05) L'Ucraina non userà i missili da crociera Taurus tedeschi per attaccare il territorio della Russia: lo ha assicurato il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, in un'intervista al domenicale Bild am Sonntag.

ll ministro ha definito "infondate" le preoccupazioni di Berlino secondo cui questi missili possano essere utilizzati da Kiev anche per colpire obiettivi russi in Russia. Il governo tedesco sta valutando di fornire all'Ucraina i Taurus a patto che non vengano utilizzati per attacchi sul territorio russo.





