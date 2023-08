Investiti vicino Roma, muore una donna, un ferito grave

Un'anziana donna è deceduta questa sera dopo essere stata investita, assieme ad un uomo, da una vettura guidata da una donna sul lungomare Marconi a Santa Marinella, sul litorale nord di Roma. Dopo l'impatto, la macchina ha finito la sua corsa colpendo una vettura ed un motoveicolo parcheggiati sul lato opposto. L'uomo, anch'egli di età avanzata, è stato trasportato in ospedale dal personale del 118 in codice rosso. La conducente dell'autovettura, in stato confusionale, è stata affidata alle cure del personale sanitario.



