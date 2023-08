Frana dovuta alle piogge causa 21 morti nel nord della Cina

Il maltempo ha causato 21 vittime nello Shaanxi, nella Cina settentrionale, a causa di una frana innescata da forti piogge: è il bilancio provvisorio fornito dai media locali, secondo cui ci sono almeno altri 6 dispersi.

"Finora sono state trovate ventuno persone morte e altre sei risultano ancora disperse", ha reso noto l'Ufficio di gestione delle emergenze di Xi'an in un comunicato online.

Il primo bilancio parlava di quattro vittime: la tragedia è legata a un'inondazione improvvisa registrata venerdì in una zona di montagna nel villaggio di Weiziping, a sud di Xi'an (Shaanxi), che ha provocato una frana abbattutasi su alcune case, danneggiando strade, ponti, rete elettrica e altre infrastrutture.

Un centinaio di militari e vigili del fuoco sono stati mobilitati per le operazioni di soccorso continuate oggi, rese difficili dalle rocce e dagli alberi finite sulle strade.





