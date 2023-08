Ecuador, gangster accusato di aver minacciato Villavicencio

Circa 4.000 tra soldati e agenti di polizia hanno preso parte sabato al trasferimento in un carcere di massima sicurezza del capo della banda più potente dell'Ecuador accusato di aver minacciato di morte Fernando Villavicencio, il candidato presidenziale assassinato tre giorni fa. Lo riferiscono le autorità.

I soldati e gli agenti, pesantemente armati, sono entrati all'alba con mezzi blindati nel Centro di privazione della libertà numero otto di Guayaquil dove si trovava Adolfo 'Fito' Macias, capo della formidabile banda criminale 'Los Choneros'.

Il filmato pubblicato dalle forze di sicurezza sui social media mostra un uomo corpulento e barbuto che viene arrestato dagli agenti con le mani sulla testa, poi a terra con le mani legate tra decine di altri prigionieri.

Il presidente ecuadoriano Guillermo Lasso ha poi annunciato su X (ex Twitter) che 'Fit'" è stato trasferito a La Roca, un carcere di massima sicurezza con 150 posti letto situato nello stesso complesso carcerario di Guayaquil. Secondo le autorità, 'Fito' e i suoi uomini controllavano almeno un edificio del carcere dove era precedentemente detenuto. Il nome di 'Fito' è sulle prime pagine dei giornali in Ecuador dal giorno dell'omicidio di Fernando Villavicencio, 59 anni, candidato centrista che era secondo nei sondaggi per le elezioni presidenziali previste per il 20 agosto.

La vittima aveva affermato la scorsa settimana che il capo della banda, condannato a 34 anni di carcere per omicidio e traffico di droga, lo aveva minacciato di morte. Ex giornalista e membro del Congresso, Villavicencio aveva indagato sul traffico di droga nel suo Paese. Sei cittadini colombiani sono stati arrestati per la sua uccisione e un settimo è stato ucciso in una sparatoria con le guardie del corpo del candidato.

I trafficanti di droga hanno il controllo delle carceri di tutto il Paese. Più di 430 detenuti sono morti negli scontri tra bande rivali all'interno delle strutture dal 2021, con decine di persone smembrate e i loro corpi bruciati.



