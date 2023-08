Hollywood, riparte la contrattazione tra Studios e sceneggiatori

Sceneggiatori e produttori sono tornati al tavolo della contrattazione e ci sono rimasti seduti tutto il giorno. È già qualcosa, dopo più di cento giorni di stallo e di tensione cresciuta a colpi di comunicati stampa e dichiarazioni incrociate. A fine giornata, la nota della Writers guild of America (Wga) spiega che l'Alleanza dei produttori di cinema e tv si è presentata al negoziato per il rinnovo del contratto triennale degli scrittori con una controproposta, rispetto alle richieste che ha avanzato il sindacato dei lavoratori. Queste richieste - aumenti salariali, garanzie sull'uso dell'intelligenza artificiale e un sistema più favorevole ai creativi nel calcolo dei diritti d'autore per le opere in streaming - erano state respinte dai produttori, avviando così, il 2 maggio, uno sciopero che ha già mandato in fumo 3 miliardi di dollari, secondo gli esperti. "Valuteremo le loro proposte e, dopo aver deliberato, torneremo con la risposta la prossima settimana", dice la nota del sindacato degli sceneggiatori, che non aggiunge particolari sul contenuto dell'offerta arrivata dagli Studios.

Anche questo è un dato interessante e nuovo, in questi tre mesi: le due parti - per ora - sono riuscite a mantenere la promessa reciproca di non filtrare alla stampa nessuna indiscrezione e così, a fine giornata, Hollywood registra la ripresa del dialogo, ma resta con il fiato sospeso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA