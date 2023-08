Scalano la guglia del Duomo a Milano

Due ragazzi, questa mattina all'alba, hanno scalato la guglia maggiore del Duomo, quella su cui si trova la 'Madonnina', il simbolo di Milano. I due, quando sono stati notati, sono scesi di loro spontanea volontà e sono stati presi in consegna dalla Polizia Locale, che ha confermato il fatto e ora ora li sta identificando in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. Secondo le prime informazioni sarebbero francesi di 18 e 20 anni.

I due, secondo quanto riferito dalla Polizia Locale, hanno agito intorno alle 6, ma non è ancora chiaro quando siano saliti. Potrebbero essere rimasti sul monumento, nascondendosi alla chiusura, ieri sera. Gli accertamenti su questo sono in corso da parte degli investigatori. I due poi sono scesi fino a terra finendo nelle mani degli agenti che li attendevano. Al momento a 118 e vigili del fuoco non risulterebbe alcun invio di mezzi per un intervento di prevenzione.

Secondo quanto riferito sui social dall'assessore alla Sicurezza, Marco Granelli, non vi sarebbero legami tra i due 'scalatori' e i writers che hanno imbrattato il frontone della Galleria Vittorio Emanuele II nella tarda sera di lunedì.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA