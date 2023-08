È stato fissato per domani in Ghana, nella capitale Accra, un nuovo vertice dei Capi di Stato Maggiore della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas) sulla crisi in Niger. Lo riporta Radio France Internationale. La riunione è stata convocata dopo il summit di ieri ad Abuja, dove i leader dei Paesi dell'Africa Occidentale hanno deciso la mobilitazione preventiva delle forze armate dell'organizzazione.



