Mosca contro ipotesi di un intervento armato in Niger

La Russia è contraria ad un intervento armato per risolvere la crisi in Niger, ritenendo che "potrebbe provocare una "forte destabilizzazione della situazione nella regione del Sahara-Sahel". Lo afferma il ministero degli Esteri in un messaggio postato sul suo sito ufficiale e ripreso dall'agenzia Ria Novosti. La Russia, si aggiunge nel messaggio, è invece favorevole a "sforzi di mediazione" da parte dell'Ecowas, la comunità degli Stati dell'Africa occidentale.



