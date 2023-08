Hawaii in fiamme, sale a 36 il bilancio dei morti a Maui

- KAHULUI, 09 AGO - E' salito a 36 morti il bilancio degli incendi alle Hawaii: lo ha annunciato il governo della contea di Maui. "Mentre proseguono le operazioni di spegnimento, oggi sono stati scoperti 36 decessi nell'incendio attivo di Lahaina", ha dichiarato il governo della contea di Maui in un comunicato.

I vasti incendi che stanno devastando le foreste del paradiso turistico dello stato americano, a causa della siccità e dei forti venti alimentati dall'uragano Dora, hanno provocato ieri evacuazioni di massa, distrutto dozzine di case e negozi, terrorizzato i residenti e costretto le persone a gettarsi in mare per scappare dalle fiamme.



