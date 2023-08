È morto il consigliere Rai Riccardo Laganà

È morto improvvisamente il consigliere di amministrazione della Rai Riccardo Laganà. Lo annuncia l'azienda. Nato a Roma nel 1975, perito industriale capotecnico in elettronica e telecomunicazioni ed esperto in linee di telecomunicazioni e impianti, nel luglio 2018 Laganà era stato eletto componente del cda dall'assemblea dei dipendenti della Rai, ruolo in cui era stato confermato a giugno 2021. In Rai nel 1996, era tecnico della produzione del Centro di Produzione di Roma. Da sempre attivo per la tutela dei valori fondanti del servizio pubblico, Laganà ha collaborato con diversi movimenti e associazioni, tra le quali Articolo 21, Move On Italia, Associazione Stampa Romana, Libertà e Giustizia, Appello Donne e Media, Assoprovider, Libera Cittadinanza, Net Left. Nel 2011 ha creato la piattaforma web lndigneRAI con l'obiettivo di creare uno spazio aperto di ascolto e confronto sulla Rai e dibattere sulle principali questioni relative al servizio pubblico, in particolare in tema di lavoro. Nel 2015 ha costituito l'associazione Rai bene Comune diventandone presidente. Attivista e volontario nel campo della tutela e della salvaguardia degli animali e dell'ambiente, ha anche collaborato con diverse associazioni, dedicandosi, in particolare, anche alla formazione e agli aspetti divulgativi per lo sviluppo di una cultura del rispetto di animali e ambiente. "L'improvvisa scomparsa di Riccardo Laganà è un dolore profondo per tutta la 'sua' Rai, di cui è stato orgogliosamente parte e che ha rappresentato nel consiglio di amministrazione, dando voce a chi, con il proprio lavoro, fa vivere quotidianamente il servizio pubblico", dicono la presidente Rai Marinella Soldi e l'amministratore delegato Roberto Sergio, interpretando il cordoglio del cda, del direttore generale e di tutti i lavoratori. "Nel suo ruolo di consigliere di amministrazione Laganà ha sempre rappresentato, con determinazione e fermezza, ma con lealtà e grandissimo senso di responsabilità, il punto di vista dei lavoratori Rai, per un'azienda che desiderava fosse realmente un punto di riferimento autorevole per i cittadini e per la quale si è sempre speso generosamente in prima persona".



