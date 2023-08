Zelensky, 'per la vittoria dell'Ucraina serve unità tra noi'

"Vogliamo tutti una cosa: la vittoria dell'Ucraina. Vittoria, che significherà protezione garantita della vita e della libertà per il nostro popolo, per tutto il nostro Stato. E otterremo questa vittoria se non perdiamo mai una delle cose principali: l'unità tra di noi. A tutti. Per il bene della vittoria comune". Lo scrive su X, (ex Twitter), il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver tenuto una riunione con i massimi comandanti militari sulla controffensiva. Lo riporta la Cnn. "La riunione ha avuto un formato speciale con un'attenzione massima ad un singolo argomento: la nostra offensiva", ha scritto Zelensky su Telegram. "Analisi approfondita della situazione attuale, pianificazione dei passi futuri, fornitura alle truppe di tutto ciò di cui hanno bisogno e analisi delle azioni del nemico", ha precisato Zelensky che a inizio settimana aveva ammesso che la controffensiva era stata "difficile".



