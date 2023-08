"Il cambiamento climatico gioca un ruolo in questi disastri naturali, non c'è da discuterne. Non è l'unica ragione ma gioca un ruolo. Noi dobbiamo adattarci a ricostruire e investire in maniera più intelligente, dobbiamo lavorare duro per combattere il riscaldamento climatico". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un punto stampa dalla Slovenia, dove si è recata a seguito delle inondazioni dei giorni scorsi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA