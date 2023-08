Ue, cause di forza maggiore hanno impatto sul rientro dal debito

Sul patto di stabilità "la discussione è ancora in corso, sono stati pensati dei percorsi di rientro dal debito singoli per i Paesi membri, con delle salvaguardie e delle linee guida ma è chiaro che le cause di forza maggiore hanno un ruolo nella capacità di uno Stato di adattare la sua traiettoria di rientro del debito, su questo non c'è dubbio". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un punto stampa dalla Slovenia, dove si è recata a seguito delle inondazioni dei giorni scorsi.



