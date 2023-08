Taiwan, nuova maxi incursione di 25 aerei e 5 navi cinesi

Le forze armate cinesi hanno effettuato un'altra maxi incursione intorno a Taiwan con 25 aerei e 5 navi militari, dopo i 24 aerei e le 7 navi di lunedì.

Lo riferisce il ministero della Difesa di Taipei, secondo cui "l'esercito nazionale ha inviato aerei e navi in missione" e attivato "i sistemi missilistici di terra per seguire la situazione". Tra i jet rilevati, 10 hanno hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan o sono finiti nella zona di indentificazione aerea (Adiz). La mossa cade a ridosso del doppio scalo negli Usa (12 e 16 agosto) del vicepresidente di Taipei Lai Ching-te nel suo viaggio in Paraguay.



