Per Saipem contratto in Libia da un miliardo di dollari

Saipem si è aggiudicata un contratto da Mellitah oil & gas Libyan Branch, un consorzio costituito da National oil corporation of Libya ed Eni North Africa, per lo sviluppo del Bouri gas utilisation project per un valore di circa un miliardo di dollari.

Lo rende noto un comunicato della società, nel quale si specifica che Saipem si occuperà del 'revamping' delle piattaforme e delle strutture presenti nel giacimento di Bouri, che si trova in acque profonde tra i 145 e i 183 metri, al largo della costa libica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA