Meloni, sul salario spero proposta condivisa con opposizioni

"Apriremo il confronto con le opposizioni e capiremo se c'è il margine di presentare insieme una proposta seria contro i salari bassi che possa fornire i parametri salariali per i lavoratori non coperti dalla contrattazione collettiva, che possa aumentare i controlli per contrastare il lavoro irregolare, i falsi contratti part time e altri reati del genere, e speriamo che su questo si possa arrivare a una risposta seria condivisa e che migliori complessivamente le condizioni dei lavoratori italiani e non migliori quelle di alcuni, peggiorando quelle di altri". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella sua rubrica 'Gli appunti di Giorgia'.



