Meloni, salario minimo rischia di peggiorare retribuzioni

"Perchè non ho accolto la proposta sul salario minimo così come viene presentata? Perché se io stabilissi per legge una cifra minima oraria di retribuzione per tutti, che inevitabilmente si collocherebbe nel mezzo. E allora il salario minimo potrebbe rischiare di essere più basso del minimo contrattuale previsto e rischierebbe di diventare un parametro sostitutivo e non aggiuntivo peggiorando molto di più i salari rispetto a chi li migliora". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella sua diretta Facebook "Gli appunti di Giorgia".



