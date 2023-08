Meloni, non perdiamo i fondi del Pnrr, c'era chi lo sperava

"L'Italia nel 2023 beneficerà di 35 miliardi del Pnrr, l'Ue conferma che alla fine dell'anno avrà tutte le risorse previste con buona pace di chi sperava che le perdesse o ne perdesse una parte". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella rubrica social "Gli appunti di Giorgia".

"Siamo molto soddisfatti per questi risultati ottenuti, avevamo promesso che l'Italia non avrebbe perso un euro, che le cose sarebbero andate bene, i nostri progressi e sforzi sono riconosciuti e se a qualcuno dà fastidio che l'Italia abbia questi successi, noi continueremo a non risparmiarci".



