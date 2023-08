Esplosione in deposito fuochi d'artificio russo, 38 feriti

Almeno 38 persone sono rimaste ferite questa mattina in seguito all'esplosione di un deposito di fuochi d'artificio situato all'interno dell'impianto ottico-meccanico di Zagorsk, nella cittadina di Sergiev Posad alle porte di Mosca.

L'esplosione, ha riferito il servizio di emergenza russo, è stata provocata da un "fattore umano", mentre alcuni media - come Novaya Gazeta, che cita il canale Telegram 112 - scrivono che è stata causata da un drone.

Il capo del distretto di Sergiev Posad ha precisato che l'esplosione è avvenuta in un hangar di 1.600 metri quadrati affittato da una ditta privata sul terreno della fabbrica.

In un primo momento, il servizio di emergenza aveva annunciato che l'esplosione era originata nel locale caldaia dello stesso impianto ottico-meccanico.



