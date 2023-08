Calderone, 200 mila i soggetti che usciranno dal reddito

"Il dato dei 500mila che perderanno" il reddito di cittadinanza "è un dato che non ritorna con le evidenze del ministero. Rispetto alla platea dei soggetti che consideriamo occupabili, nella fascia 18-59 anni, all'inizio anno con la manovra avevamo previsto circa 400mila soggetti.

Adesso coloro che usciranno dal circuito del reddito perché non considerati soggetti in condizione di fragilità sono circa 200mila". Lo ha detto la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone. "Parliamo di nuclei famigliari, perché questa era la definizione" del Rdc, ha precisato, "però il 75% è costituito da nuclei monoparentali".



