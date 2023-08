Le borse europee rimbalzano, spinte dalla rincorsa dei titoli bancari in Italia. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,1%, Londra apre in rialzo dello 0,64%, Parigi dell'1,12%, Francoforte dello 0,9% e Madrid dell'1,1 per cento. Dopo l'annuncio della tassa sugli extraprofitti delle banche, il Mef in serata ha chiarito che ci sarà un tetto massimo per il contributo che non può superare lo 0,1% del totale dell'attivo.





