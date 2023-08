A Piazza Affari le banche recuperano 4 dei 9 miliardi bruciati

Le banche italiane recuperano a Piazza Affari circa 4 miliardi (3,91 miliardi) di capitalizzazione, dopo averne bruciati nove nella vigilia con l'annuncio della tassa sugli extraprofitti. Il Mef poi con una nota ha chiarito alcuni aspetti sul provvedimento. L'indice Ftse All Share del comparto bancario nella seduta odierna ha concluso le contrattazioni con un rialzo 3,7%.

Seduta in forte rialzo per Fineco (+7,1%), Banco Bpm (+5,4%), Unicredit (+4,4%), Credem (+3,2%), Mediolanum (+2,7%), Mps e Popolare di Sondrio (+2,5%), Intesa (+2,3%), Bper (+2,2%) e Banca Generali (+1,3%).



