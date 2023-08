Wta Montreal: Paolini al secondo turno, Bronzetti subito out

Jasmine Paolini accede al secondo turno del torneo Wta 1000 di Montreal, in Canada.

La 27enne toscana numero 49 al mondo ha battuto per 7-6(7/3) 6-2 la coetanea croata Donna Vekic, 22ma del ranking. Ora affronterà la 28enne statunitense Madison Keys (n.15), che ha eliminato la connazionale 43enne Venus Williams in 6-2 7-5.

Subito fuori l'altra azzurra Lucia Bronzetti. La 24enne romagnola n.69 al mondo è stata battuta al primo turno per 6-2 6-3 dalla 26enne svizzera Belinda Bencic, n.13 in Wta.

Domani tocca a Camila Giorgi, che a Montreal esordirà contro la canadese Bianca Andreescu.



