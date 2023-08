Tassa su extraprofitti spazza via 10 miliardi da Piazza Affari

La nuova tassa italiana sugli extra profitti delle banche coglie di sorpresa il mercato e i titoli delle quotate a Piazza Affari crollano nella prima ora di scambi, spazzando via dalla capitalizzazion di Borsa circa 10 miliardi di euro. Bper Banca cede il 7,6%, Finecobank il 7,3%, Intesa Sanpaolo il 6,9%, Mps il 6,8%, Banco Bpm il 6,6%, Unicredit il 5,5%, Mediolanum il 3,3% e Mediobanca l'1,6 per cento.

Gli analisti sottolineano che "il nuovo impatto simulato è anche superiore alla simulazione che abbiamo eseguito ad aprile" e calcolano che l'utile netto delle banche nel 2023 potrebbe essere ridotto di circa il 10 per cento.



