Mattarella ricorda Marcinelle, mantenere salda tutela lavoratori

"Viviamo mesi difficili, segnati dall'impatto di molteplici crisi di diversa natura: dall'esecrabile aggressione russa all' Ucraina ai tanti conflitti irrisolti in altri quadranti geografici, dal cambiamento climatico all'insicurezza alimentare. Tutto ciò accresce la precarietà economica e il rischio di sfruttamento di esseri umani. È quindi più che mai necessario mantenere salda la tutela dei lavoratori. Di tutti i lavoratori, ovunque essi si trovino, quale che sia la loro nazionalità, per prevenire e sanare inaccettabili forme di marginalizzazione". Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 67° anniversario della tragedia di Marcinelle.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA