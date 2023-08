Le Forze Armate del Niger stanno inviando rinforzi nella capitale Niamey per prepararsi a un potenziale intervento militare: lo ha riferito una fonte militare alla Cnn dopo il rifiuto della giunta di rispettare la scadenza fissata dall'Ecowas per cedere il potere.

Un convoglio di circa 40 pick-up, secondo la fonte, è arrivato al tramonto di domenica sera, portando truppe da altre parti del Paese per prepararsi a un'eventuale battaglia.



