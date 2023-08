Borsa: Europa debole nel finale, Milano maglia nera (-2,2%)

Borse europee deboli nel finale, con Milano (-2,23%) maglia nera per la tassa sugli extraprofitti bancari introdotta con il 'decreto asset'. Fanno meglio Francoforte (-1,25%), Parigi e Madrid (-0,87% entrambe) e soprattutto Londra (-0,49%). In rosso anche gli indici Usa (Dow Jones -1,18% e Nasdaq -1,6%). Sul fronte bancario crollano Bper (-10,2%), Banco Bpm (-9,34%), Mps (-9,31%), Fineco (-8,88%), Intesa (-8,81%), Unicredit (-5,6%) e Mediolanum (-5,58%).Sotto pressione nel resto d'Europa Commerzbank (-3,77%), Bnp (-3,21%), Santander (-3%) e Credit Agricole (-2,7%).

Pesa sui listini anche il calo del greggio (Wti -0,94% a 81,17 dollari al barile), che penalizza Saipem (-2,4%), Technip (-2,08%), Bp (-0,73%) ed Eni (-0,65%). Più caute TotalEnergies (-0,54%) e Shell (-0,41%). Pochi i rialzi, limitati a Tim (+1,89%) e al comparto farmaceutico, con Novo Nordisk (+17,26%), dopo che uno studio ha dimostrato che il proprio farmaco antiobesità Wegovy riduce anche i rischi di attacco cardiaco, Recordati (+2,4%) e AstraZeneca (+1,54%). Scende a quota 166,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento italiano in ribasso di 12,5 punti al 4,12% e quello tedesco di 13,3 punti al 2,46%. Riduce il rialzo il dollaro a 0,913 euro, e 0,78 sterline.



