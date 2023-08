Bce, 'a giugno migliorano le aspettative dei consumatori'

A giugno migliorano le aspettative dei consumatori rispetto al mese precedente: ci si attende un'inflazione in calo, un reddito che aumenta, una crescita economica meno negativa nei prossimi 12 mesi, una disoccupazione ferma, così come il prezzo delle case.

Secondo il sondaggio realizzato mensilmente dalla Bce su un campione di cittadini europei, l'inflazione attesa per i prossimi 12 mesi è calata ulteriormente a 3,4%, dal 3,9% di maggio, e quella per i prossimi tre anni è scesa al 2,3% dal 2,5%.

Per quanto riguarda il reddito, i consumatori si attendono che cresca dell'1,2% nei prossimi 12 mesi, mentre calano le aspettative sulla spesa (al 3,4% dal 3,5% di maggio, il livello più basso da marzo 2022). Sulla crescita economica le attese sono "leggermente meno negative" dei mesi scorsi, sottolinea la Bce: a maggio il Pil dei prossimi 12 mesi viene visto in miglioramento al -0,6% rispetto al -0,7% di maggio. La disoccupazione viene vista invariata all'11%, un tasso di poco superiore alla disoccupazione percepita (10,9%), sintomo di un mercato del lavoro stabile.

Infine, i consumatori si attendono un aumento del 2,1% dei prezzi delle case. Le attese sugli interessi dei mutui sono calate leggermente (al 5% dal 5,1% di maggio). Un calo dovuto soprattutto alle aspettative dei gruppi con reddito medio e alto, mentre restano invariate quelle dei redditi bassi. Le attese sull'accesso al credito restano invece invariate.



