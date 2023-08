Ucraina, libero su cauzione il metropolita filorusso Pavel

Il metropolita Pavel, capo della Chiesa ortodossa filorussa in Ucraina ed ex vicario del monastero delle Grotte di Kiev, è stato rilasciato su cauzione.

Lo riportano i media ucraini che citano l'avvocato Nikita Chekman. "Oggi il vicario della Kyiv-Pechersk Lavra (il monastero delle Grotte) è stato finalmente rilasciato dalla custodia", ha annunciato l'avvocato su Telegram dopo aver pubblicato un video che lo ritrae in auto con il metropolita.

Secondo Chekman, circa mille persone hanno contribuito al pagamento della cauzione astronomica di 33,3 milioni di grivnie (820 mila euro).



