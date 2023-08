Shock in Francia, chiusa in casa dal 2011, fermato marito

Agghiacciante scoperta in Francia: una donna di 53 anni era stata rinchiusa dal 2011, in un appartamento di Forbach nel dipartimento di Mosella, non lontano dalla Germania, nell'est del Paese. La donna è stata scoperta questa mattina dalla polizia che ha fermato il marito di 55 anni. L'uomo, di nazionalità tedesca, è stato arrestato intorno alle sei del mattino e posto in stato di fermo. La moglie è stata ritrovata in una stanza nuda, con il cranio rasato, denutrita e con fratture, ha precisato una fonte vicina all'inchiesta confermando informazioni di Rmc.



