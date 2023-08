Maltempo in Svezia, treno deraglia, 3 feriti

La Svezia è attualmente al centro di un'ondata di maltempo con forti piogge e venti che stanno interessando l'intero Paese. Intorno alle 12:30 di oggi, un treno con a bordo 120 passeggeri è deragliato a Hudiksvall, circa 300 km a nord di Stoccolma. Tre persone sono state portate in ospedale, ma il treno viaggiava a bassa velocità a causa degli allagamenti su quel tratto di ferrovia.

Nel sud della Svezia, diverse case sono state allagate e alcune auto sono rimaste bloccate a causa dell'innalzamento delle acque, ma sono state liberate grazie agli interventi dei soccorritori. Anche il trasporto marittimo è stato colpito, con la sospensione di alcuni traghetti di linea e forti ritardi nei voli dagli scali di Stoccolma e Goteborg.

Il servizio meteorologico svedese ha mantenuto l'allarme giallo in vigore per tutta la giornata in diverse parti della Svezia.





