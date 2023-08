Golpisti mandano rinforzi al confine con Nigeria e Benin

Le autorità militari del Niger hanno inviato ulteriori truppe nelle zone di confine con la Nigeria e il Benin, ha riferito il canale televisivo Al Arabiya, citato dalla Tass. I rinforzi sono stati inviati in seguito a una decisione del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (l'autorità centrale dopo il colpo di Stato), ha dichiarato il canale. Ieri i ribelli che hanno preso il potere in Niger hanno imposto il divieto di volo nello spazio aereo nazionale e hanno accusato Paesi vicini di preparare un'aggressione contro il Niger, dopo la scadenza dell'ultimatum dell'Ecowas.

Intanto una delegazione ufficiale del Mali e del Burkina Faso è stata inviata a Niamey "in solidarietà" con il Niger. Lo rende noto l'esercito maliano. I due Paesi limitrofi, entrambi guidati da regimi golpisti, si sono schierati al fianco della giunta militare che ha preso il potere con un colpo di Stato in Niger il 26 luglio scorso.



