Brasile, estrazione petrolio Amazzonia avverrà in sicurezza

L'esplorazione petrolifera in Amazzonia deve rispettare gli standard di sicurezza: lo ha affermato il ministro degli Esteri brasiliano, Mauro Vieira, il quale parteciperà al vertice dei presidenti dell'Organizzazione del trattato di cooperazione amazzonica (Octa) che inizia domani a Belém.

"Tutti i tipi di sfruttamento devono rispettare la legge e devono essere eseguiti con ogni possibile margine di sicurezza all'interno delle norme internazionali", ha precisato Vieira.

La scorsa settimana, il presidente Luiz Inacio Lula da Silva non ha escluso il suo via libera all'esplorazione di petrolio in Amazzonia. La sua posizione potrebbe generare una divergenza con la Colombia, che è invece contraria all'iniziativa, al vertice di Belem. L'argomento ha già generato contrasti anche all'interno del governo brasiliano, in particolare tra la ministro dell'Ambiente, Marina Silva, e il ministro delle Miniere e dell'Energia, Alexandre Silveira.

Da parte sua, Vieira ha sottolineato che nei precedenti governi di Lula il Brasile "non è mai stato lontano dalle linee guida ambientali". E anche in questo terzo mandato le stesse sono "un pilastro delle politiche del governo e della politica estera".





