Via falce e martello, ecco il Tridente sulla Madre Patria a Kiev

Dopo un anno di lavori e una spesa di alcuni milioni di grivnie (circa 700 mila euro), sul monumento della Madre Patria di Kiev non campeggia più la falce e il martello della vecchia Unione Sovietica, ma il tridente ucraino.

Lo stemma dell'Ucraina è stato installato questa mattina, come documentano numerose foto e video sui media locali.

Il tridente è stato consegnato ieri sera in cantiere, ma era ormai buio e l'installazione è stata rinviata al mattino. I lavori sulla statua, che fanno parte di un progetto più ampio chiamato 'Tridente della Madre Patria', tuttavia, dovrebbero essere completati entro il Giorno dell'Indipendenza, il 24 agosto.

Il monumento alla Madre Patria è la statua più alta d'Europa.

È stato costruito nel 1981 nello stesso punto dove si trovava il Museo Nazionale di Storia dell'Ucraina durante la Seconda guerra mondiale.

Il costo del progetto è di 28 milioni di grivnie. Tuttavia, nella sua attuazione non sono stati coinvolti fondi statali: tutto è finanziato da investitori privati ;;;;e vari donatori.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA