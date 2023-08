Mosca, abbattuto un drone in avvicinamento sulla capitale

Le forze di difesa aerea russe hanno distrutto un drone in avvicinamento a Mosca. Lo afferma il sindaco della capitale russa, Serghei Sobyanin, scrive l'agenzia Tass. "Oggi, intorno alle 11, c'è stato un tentativo di un drone di sfondare a Mosca. È stato distrutto dalle forze di difesa aerea in avvicinamento", ha scritto Sobyanin.

Non sono stati segnalati danni nel tentativo di attacco con drone diretto sulla capitale russa, afferma il ministero della Difesa in un comunicato, citato dall'agenzia Tass. Il drone è stato abbattuto dalle forze aeree sul distretto di Podolsk, nella regione di Mosca, a sud della capitale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA