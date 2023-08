"Ogni volta che presentano un'incriminazione, noi saliamo nei sondaggi". Lo afferma Donald Trump in Alabama, nel suo primo comizio dopo l'incriminazione per i suoi tentativi di sovvertire il risultato delle elezioni Usa del 2020. Joe Biden è un "incompetente al quale non dovrebbe essere consentito di essere presidente", ha detto l'ex presidente americano. "Il 2024 è la battaglia finale: abbiamo bisogno di un'altra incriminazione" per vincere le elezioni.





