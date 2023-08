Ok delle autorità Usa a prima pillola per depressione postparto

La Food and Drug Administration (Fda) americana ha approvato la prima pillola per la depressione postparto. Il farmaco funziona più velocemente degli altri antidepressivi e va usato solo per due settimane.

Zurzuvae, dei Sage Therapeutics Laboratories, è "il primo farmaco orale a essere indicato per il trattamento della depressione postpartum negli adulti", ha affermato l'Fda in un comunicato. Shock fisico e psicologico che può durare diversi mesi, la depressione postpartum è una "situazione grave e potenzialmente fatale durante la quale le donne provano tristezza, un senso di colpa e di inutilità", ricorda Tiffany Farchione, responsabile in psichiatria presso l'Fda. Ogni anno circa mezzo milione di donne americane soffrono di depressione postpartum. "Avere accesso a farmaci per via orale sarà un'opzione vantaggiosa per molte di queste donne che hanno a che fare con sentimenti estremi e talvolta anche pericolosi per la vita", compresi i pensieri suicidi, aggiunge la Farchione.

Secondo due studi in doppio cieco citati dall'Fda, i pazienti che hanno ricevuto Zurzuvae "hanno mostrato miglioramenti molto superiori nei loro sintomi rispetto a quelli del gruppo placebo". Le autorità raccomandano di assumere una compressa da 50 mg ogni notte per 14 giorni. Il suo prezzo non è stato reso noto.



