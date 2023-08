Un cyberattacco contro alcuni ospedali in diversi stati americani ha costretto le strutture colpite a sospendere le attività di pronto soccorso per alcune ore.

I nosocomi colpiti appartengono al gruppo Prospect Medical Holdings che opera 16 strutture in California, Connecticut, Pennsylvania e Rhode Island. Sull'indicente sono state aperte delle indagini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA