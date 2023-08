Spiavano per la Cina, arrestati due marinai Usa

Due marinai americani sono stati arrestati con l'accusa di spionaggio per conto della Cina. Lo hanno annunciato il dipartimento della Giustizia Usa, secondo quanto riportato dai media americani.

Entrambi sono accusati di aver trasmesso informazioni classificate sulla difesa nazionale a funzionari dell'intelligence cinese in cambio di pagamenti in contanti.Jinchao "Patrick" Wei, un sottufficiale di 22 anni nato in Cina e diventato cittadino americano l'anno scorso, e l'ufficiale Wenheng Zhao, sono stati arrestati mercoledì dall'Fbi.



