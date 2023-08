Navalny ai russi dopo la condanna,'continuate a resistere'

Il dissidente russo Alexei Navalny ha invitato i russi a continuare a "resistere" al Cremlino dopo la condanna a 19 anni di carcere per "estremismo", una sentenza che ha detto di considerare una "condanna a vita".

"Vogliono spaventare voi, non me, e privarvi della volontà di resistere", ha scritto su Facebook. "Vi stanno costringendo a consegnare la vostra Russia senza combattere a una banda di traditori, ladri e furfanti che si sono impadroniti del potere.

Putin non deve raggiungere il suo obiettivo. Non perdete la volontà di resistere", ha concluso Navalny.



