Mosca, sventati attacchi Kiev su Crimea e base navale in Russia

Le forze russe hanno sventato nella notte e questa mattina attacchi con droni aerei e marini sulla Crimea annessa e sulla base navale di Novorossijsk, nel territorio russo di Krasnodar, nel sud del Paese: lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca, come riporta la Tass.

Questa mattina le navi russe hanno distrutto due droni marini che hanno tentato di attaccare la base navale russa di Novorossijsk. "Le forze armate dell'Ucraina hanno lanciato due imbarcazioni senza equipaggio per attaccare la base navale di Novorossijsk - ha dichiarato il ministero -. In risposta all'attacco, le navi da guerra russe hanno individuato visivamente e distrutto le imbarcazioni senza equipaggio utilizzando le (loro) armi standard".

Nella notte, sempre secondo il ministero, le difese aeree russe hanno abbattuto 10 droni che hanno tentato di attaccare la Crimea mentre altri tre droni sono stati neutralizzati dalle apparecchiature di guerra elettronica. Qualche ora prima, un consigliere del governatore filorusso della penisola annessa, Oleg Kryuchkov, aveva dichiarato che i sistemi di difesa aerea erano stati attivati in diversi distretti della Crimea e che tutti gli obiettivi erano stati abbattuti senza provocare danni o vittime.



