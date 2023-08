Lunedì il decreto taxi in cdm. Urso, una riforma strategica

Il decreto sul settore taxi sarà presentato al cdm di lunedì e aprirà "un percorso di riforma legislativa per un settore strategico per il Paese". Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, annunciando i tempi delle norme. Questa riforma, per Urso, "dovrà portare a maggior efficienza e trasparenza anche a fronte della significativa crescita dell'afflusso di turisti stranieri e delle grandi sfide che ci attendono nei prossimi anni, dal Giubileo del 2025 alle Olimpiadi". "Un percorso - conclude - che consentirà all'Italia di aspirare a diventare il principale polo di attrazione turistica in Europa".



