L'euro è in lieve rialzo sul dollaro. Il cambio è di 1,0956 contro la moneta americana, con una crescita per la divisa europea pari a +0,06%. Lo yen si indebolisce sulla moneta unica e passa di mano a 155,98, con una flessione dello 0,1 per cento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA