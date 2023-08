Leo, fisco cambia volto, non si abbassa guardia su evasione

"Dobbiamo cambiare volto al sistema tributario, è questo che vogliamo fare, ma senza abbassare la guardia nella lotta all'evasione". Lo ha detto il viceministro dell'Economia Maurizio Leo nel suo intervento in Aula alla Camera sulla delega fiscale che riceve oggi il via libera finale. "Il concordato preventivo biennale non è un regalo agli evasori, tutt'altro: abbiamo l'intelligenza artificiale, l'interoperablità delle banche dati e l'analisi preventiva che poniamo alla base della lotta all'evasione. Anche sulle imprese di maggiori dimensioni, la cooperative compliance non è un regalo è mettere le imprese in condizione di avere un rapporto più collaborativo", ha detto.

Con la riforma fiscale "l'ascensore sociale lo realizziamo venendo incontro ai giovani, alle famiglie, ai disabili: tutti questi elementi sono contenuti nella nostra delega. - ha aggiunto - Ma non abbiamo dimenticato il mondo del lavoro dipendente".



