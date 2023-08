Kiev colpisce e mette fuori uso una nave russa

L'Ucraina afferma di aver messo fuori uso una nave militare russa della flotta del Mar Nero nell'attacco - che Mosca rivendica di aver sventato - al porto russo di Novorossijsk, in Russia. Lo scrivono vari canali Telegram ucraini e il Guardian. Secondo il servizio d'intelligence ucraino, la nave colpita è la Olenegorsky Gornyak, che avrebbe riportato uno squarcio nello scafo e sarebbe ora fuori uso. Un video sui social e sui canali Telegram ucraini, la cui veridicità non è verificabile, mostra in soggettiva un presunto drone marittimo che colpisce il fianco di una nave. Un altro video mostra una nave piegata su un fianco.

Il traffico navale nel porto russo di Novorossiysk "è ripreso" dopo l'interruzione dovuta a un attacco di droni marini: lo ha detto il portavoce della società Transneft, Igor Demin, all'agenzia di stampa statale russa Tass. "Dopo l'attacco notturno, il traffico nell'area portuale è stato temporaneamente interrotto per decisione della capitaneria di porto. Il traffico delle navi è ora ripreso. Non ci sono danni alle infrastrutture o ad altre strutture portuali", ha affermato Demin. Mosca afferma di aver respinto l'attacco di droni marini, mentre l'Ucraina afferma di aver colpito almeno una nave della flotta del Mar Nero e di averla resa inutilizzabile.

"Su questo, è necessario rivolgere le domande al ministero della Difesa e concentrarsi sulle informazioni fornite dal ministero della Difesa". Così il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano informazioni su possibili danni dopo l'attacco.



