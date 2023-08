Il prezzo del gas apre in rialzo, con gli operatori che valutano gli impatti delle attività di manutenzione su alcuni impianti in Norvegia. Sotto i riflettori anche i flussi del Gnl in arrivo in Europa.

Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano l'1,1% a 30,8 euro al megawattora. Dall'inizio dell'anno il prezzo ha subito un calo complessivo di circa il 60 per cento.



